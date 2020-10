Luca Pellegrini, ex giocatore oggi commentatore per Sky Sport, ha rilasciato un’intervista al Messaggero Veneto. Queste le sue parole sulla sfida in programma domenica prossima tra Fiorentina e Udinese: “Udinese, è questa l’occasione giusta per vincere a Firenze. Fidati del tuo stratega Gotti. È questo il momento migliore per affrontare la Fiorentina, perché come spesso le capita nei momenti di poca stabilità, la Viola tende a incartarsi da sola”.