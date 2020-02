Pedro fa causa al Fluminense: pretende 2 milioni di dollari dal suo ex club

Volano gli stracci tra Pedro ed il Fluminense. A poche settimane dal ritorno in Brasile per vestire la maglia dei rivali del Flamengo, giunge notizia che l’attaccante ha intentato una causa per oltre 2 milioni di dollari al suo ex club. Una vicenda – bene specificarlo – che non ha niente a che fare con la Fiorentina, società in cui ha militato Pedro tra le due esperienze. Secondo quanto riferiscono in Sudamerica il giocatore lamenta il mancato pagamento di alcuni compensi e benefit. Tra questi anche il risarcimento per il grave infortunio al ginocchio dell’agosto 2018 che secondo i rappresentanti di Pedro avrebbe dovuto essere erogato in quanto “incidente sul lavoro”. Il processo avrà luogo a Rio de Janeiro. PEDRO E L’INIZIO COL BOTTO, IL DS: “NON SO COSA SIA SUCCESSO A FIRENZE”