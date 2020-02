Pedro, partenza col botto al Flamengo. Il ds: “Non so cosa sia successo alla Fiorentina…”

Due indizi non fanno ancora una prova, ma le due reti segnate nelle prime due apparizioni con la maglia del Flamengo hanno fatto notizia anche in Italia. Su Pedro, si è espresso a tuttomercatoweb Bruno Spindel, direttore sportivo della società carioca: “Siamo contenti di lui, non so perché non abbia dimostrato il suo potenziale in Italia. È un giocatore importante, un professionista. Ci aiuterà”.