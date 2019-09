Pedro a San Paolo per il permesso, ci siamo. A breve inizierà l’avventura in viola

Viaggio da Rio de Janeiro a San Paolo per Pedro ed il suo entourage. La tappa è legata al permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui il neo attaccante viola necessita (status extracomunitario) prima del rientro in Italia, dove ad attenderlo ci sono i suoi nuovi compagni della Fiorentina. Nel pomeriggio italiano, tarda mattinata in Brasile, le ultime pratiche burocratiche che permetteranno al giocatore di iniziare la sua nuova avventura europea. Qua sotto lo screen estratto dalle Instagram stories del suo agente:

