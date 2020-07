Pecci lancia Amrabat: “Uno dei migliori in questa Serie A. Commisso non può competere con la Juve”

Il doppio ex di Fiorentina e Torino Eraldo Pecci è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno:

Con l’arrivo di Ribery e la conferma di qualche giovane la Fiorentina sperava di fare meglio. Il Torino non ha fatto meglio, è una squadra con poco gioco. Belotti lo vedo ancora al Torino in futuro. Amrabat è un giocatore molto bravo, tocca spesso il pallone e non la perde mai. E’ uno dei giocatori che ha reso di più quest’anno. Per completare il centrocampo viola servirebbe un uomo d’ordine tipo Leiva o Demme, aiuterebbero Amrabat (Condò sul prossimo centrocampista della Fiorentina). Il calcio si fa con i giocatori bravi. L’allenatore ideale? Non deve fare danni. Non si può chiedere a Commisso di competere con la Juventus, poi se ci riesce ben venga