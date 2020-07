Paolo Condò si sbilancia: “Amrabat è un campione, fa sempre la differenza”

Tutti pazzi per Sofyan Amrabat, grande protagonista anche ieri al Franchi con la maglia del Verona. In attesa di vestire quella della Fiorentina dal prossimo campionato. Sul conto del centrocampista marocchino sono arrivate anche le belle parole di Paolo Condò, opinionista di punta di Sky Sport: “Per me Amrabat non è solo un buon giocatore. Lo definisco un campione perché fa la differenza, ogni volta che lo vedo me ne convinco” ha detto. IL POST INSTAGRAM DEL FUTURO GIOCATORE VIOLA