Pecci: “Amrabat non è un regista, per fortuna ci sono Vlahovic e Ribery”

L’ex gigliato Eraldo Pecci è stato intervistato da TMW, queste alcune delle sue parole in merito al match di domani tra Genoa e Fiorentina:

L’organico dei viola è più forte rispetto alle altre squadre in lotta per la salvezza. Purtroppo alcuni giocatori non si sono inseriti al meglio. Vlahovic comunque ha iniziato a segnare ed un fuoriclasse come Ribery non ce l’ha nessuno. Su Amrabat un equivoco, non può fare il regista. È un centrocampista recupera palloni. Gioca più in orizzontale che in verticale. Va sfruttato per quelle che sono le sue caratteristiche per ottenere il massimo rendimento.