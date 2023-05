Paulo Sousa non ci sarà contro la “sua” Fiorentina: le ultime da Salerno

Mercoledì alle 18 Paulo Sousa non sarà al suo posto sulla panchina della Salernitana in occasione della gara contro la Fiorentina. Il tecnico portoghese, in viola dal 2015 al 2017, infatti, è stato squalificato dopo l'espulsione subita domenica pomeriggio sul finire del match di Napoli. E così l'allenatore dei granata campani dovrà seguire dalla tribuna proprio la sfida contro la sua ex squadra, quella squadra che nel girone di andata della stagione 2015/2016 era riuscito a portare fino al primo posto in classifica. Sousa in vista dei viola sta pensando di cambiare qualcosa rispetto all'undici che ha fermato gli azzurri di Spalletti: c'è un ballottaggio in difesa (Daniliuc-Lovato), mentre l'altro ex della gara, Kris Piatek, spera di affiancare Dia in attacco.