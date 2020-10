Patron americani e donazioni ai partiti: il (piccolo) aiuto di Commisso a Trump

La rivista The Athletic ha fatto una panoramica sulle donazioni ai partiti da parte dei proprietari statunitensi di club calcistici europei. Si scopre così che Rocco Commisso ha donato decine di migliaia di dollari a politici nel corso degli anni, principalmente repubblicani, inclusi 2.700 dollari per la campagna di Trump del 2016. Un contributo assai contenuto da parte del presidente della Fiorentina, se paragonato alle cifre messe in campo da Paul Singer (numero 1 del fondo Elliott che possiede il Milan) che ha donato un milione di dollari per la corsa presidenziale di Romney nel 2012 (poi sconfitto da Obama) e un altro milione per il comitato di inaugurazione di Trump. Dello stesso schieramento anche Dan Friedkin, neo proprietario della Roma e Kyle Krause (del Parma), che nel 2012 ha donato 72.500 dollari per la corsa di Romney. In Premier League, c’è chi sostiene il partito democratico come il Fenway Sports Group, che guida il Liverpool e che è vicino alla famiglia Clinton. DAGOSPIA: “ECCO PERCHE’ GLI AMERICANI INVESTONO NEL CALCIO”