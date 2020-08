Passi in avanti per la riapertura: Supercoppa europea aperta (parzialmente) al pubblico

Attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, la Uefa ha reso noto che nel match tra Bayern Monaco e Siviglia, valido per l’assegnazione della Supercoppa Europea, ci sarà una parziale riapertura ai tifosi. Ecco il testo, che, come si legge, non riguarderà le prossime partite in programma: “Il Comitato Esecutivo dell’UEFA ha deciso oggi di consentire che la Supercoppa Europea 2020 si disputerà il 24 settembre 2020 a Budapest con un numero ridotto di spettatori – fino al 30% della capienza dello stadio – al fine di studiare con precisione l’impatto degli spettatori sul protocollo UEFA Return to Play. E’ stato confermato che tutte le altre partite UEFA continueranno a essere giocate a porte chiuse fino a nuovo avviso, come inizialmente deciso dal Comitato Esecutivo UEFA il 9 luglio 2020″

Parla il capitano della primavera viola:“Vogliamo regalare la Coppa alla famiglia Commisso”