Parma, reti bianche con il Werder Brema. Ma Sohm e Bernabè giocano

Sohm e Bernabè scendono in campo contro il Werder Brema

Nonostante le sirene di mercato viola, Sohm e Bernabè scendono in campo con il Parma. La gara dei ducali contro il Werder Brema è terminata 0-0 (due tempi da 60' per permettere di coinvolgere tutta la rosa) con gli obiettivi di mercato viola, Bernabè e Sohm, entrambi scesi in campo tra il primo e il secondo tempo ---> LEGGI IL CALENDARIO, RISULTATI E MARCATORI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLE SQUADRE DI SERIE A