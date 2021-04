Parma, Krause rilancia: preso un DT di profilo internazionale

Lo spettro della retrocessione sempre più concreto (CLASSIFICA) non sembra scoraggiare Kyle Krause, il presidente americano del Parma. E’ stato ufficializzato infatti stamattina, a conferma dei rumors dei giorni scorsi, l’ingaggio di Javier Ribalta che rivestirà la carica di direttore tecnico. Dirigente giovane (classe ’80) ma con grande esperienza alle spalle, dal 2018 era il direttore sportivo dello Zenit San Pietroburgo e in precedenza aveva lavorato alla Juventus come capo osservatore e al Manchester United con Mourinho.

