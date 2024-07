Ufficiale Parma, nuovo portiere dal Giappone. In campo con la Fiorentina?

Inizia a muoversi il mercato del Parma, prima avversaria della Fiorentina nella Serie A 2024/25 (IL CALENDARIO). Manca solo l'ufficialità per l'acquisto di Zion Suzuki, portiere giapponese classe 2002 che già oggi è arrivato in città per le visite mediche. Reduce da una prima annata positiva in Europa nelle file del Sint-Truiden, in Belgio, costerà al Parma circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Un investimento importante per una squadra neopromossa, il che fa pensare che Suzuki sia destinato ad essere il portiere del Parma fin da subito.