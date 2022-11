Paolillo: “C’è la borsa telematica, e il calciomercato? Commisso solo in Lega”

"Non ci sono controlli adeguati da parte della Federazione e della Covisoc, dal fallimento del Parma non è cambiato nulla e il calcio non ha fatto passi avanti dal punto di vista della giustizia amministrativa. E' una vergogna che certe società avallino certi bilanci. Gli strumenti vanno ricercati ma ci sono. I giocatori sono una merce particolare in un mercato particolare, ma i metodi di valutazione si possono adattare. Oggi come oggi abbiamo la borsa telematica, i prezzi vengono valutati secondo per secondo, perché non si può fare così anche per il mercato calciatori? Il sistema agenti collasserebbe e sarebbe tutto fatto in trasparenza".