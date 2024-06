Panchine Serie A: ufficiali Fonseca al Milan e Zanetti al Verona

Sono arrivate altre due ufficialità per quanto riguarda le panchine del campionato italiano: Paulo Fonseca si unisce al Milan,Paolo Zanetti è il nuovo allenatore del Verona. L'ex Empoli prende il posto di Marco Baroni, diventato la nuova guida tecnica della Lazio. Fonseca invece arriva a Milano dal Lille. Questo il comunicato: "Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Paolo Zanetti, che si è legato al Club gialloblù fino al 30 giugno 2025 con opzione per il secondo anno. Zanetti, 41 anni, originario di Valdagno, dopo due anni in Lega Pro, sulla panchina del Südtirol, approda in Serie B con il Venezia, con il quale ottiene la promozione in Serie A. Dopo la stagione di Serie A con i veneti, passa all'Empoli con il quale raggiunge l'obiettivo della salvezza nel campionato 2022/2023. Hellas Verona FC rivolge a mister Paolo Zanetti, e a tutti i componenti del suo staff, un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro".Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird proprietaria del Milan, ha detto: "Sarà il nuovo allenatore, è stata una scelta ponderata. Vogliamo che il Milan possa giocare un calcio dominante. Abbiamo studiato come allena, come prepara le partite. Dopo 5 anni serviva qualcosa di nuovo. Fonseca è l'uomo giusto, ci crediamo tanto. E' l'uomo giusto".