Palmeiras: paura in volo, dramma sfiorato. Gara di Libertadores a rischio rinvio

Vitor Hugo indosserà nei prossimi giorni la maglia del Palmeiras, squadra che, però, ha vissuto nelle ultime ore una grande paura. Durante il viaggio verso l’Argentina, dove il club campione in carica del Brasile era atteso per disputare una partita di Coppa Libertadores in casa del Godoy Cruz, ci sono stati attimi di vero panico. L’aereo sul quale viaggiava la comitiva, infatti, ha rischiato di precipitare, mentre tentava l’atterraggio a Mendoza. Per ben due volte il pilota ha dovuto interrompere le manovre e risalire rapidamente in quota, provocando il malessere di molti componenti della squadra di Luis Felipe Scolari, oltre che di alcuni dirigenti. Per fortuna, il velivolo è riuscito poi ad atterrare a Rosario. La gara in programma mercoledì è a forte rischio rinvio. Lo riporta l’Ansa.