Vitor Hugo è vicino all’addio alla Fiorentina. Anche contro l’Arsenal il brasiliano non ha giocato. Come scrive il Corriere dello Sport, il Palmeiras ha superato il Besiktas. Il club brasiliano sta chiudendo la trattativa per una cifra vicina a 5,5 milioni di euro.

