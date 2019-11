Pallavicino: “Chiesa può vincere a Firenze nel giro di 2-3 anni. A logica può restare”

Il procuratore Carlo Pallavicino è intervenuto a Radio Sportiva commentando le ultime evoluzioni della vicenda Chiesa: “Probabilmente non era in condizioni e non se la sentiva di scendere in campo A Verona. Trovo però strano che sia stato il calciatore a dire di no all’ingresso. Futuro? Che voglia andar alla Juventus posso immaginarlo ma se a Firenze c’è un progetto, la logica vuole che Chiesa possa farne parte cercando di vincere qualcosa nel giro di 2-3 anni. Bisogna capire se il progetto di Commisso si tradurrà in qualcosa di reale. Il calcio di oggi è questo e sarebbe bello vedere la Fiorentina che trattiene i migliori per provare a vincere qualcosa. Clausola rescissoria? E’ un modo per poi scaricare le responsabilità. Tutte queste clausole spesso non le vedo pagate, gli accordi tra le parti vengono trovati”. INGAGGIO COME RIBERY E CLAUSOLA RESCISSORIA. FIORENTINA-CHIESA, RINNOVO IN SALITA MA TREGUA FIRMATA