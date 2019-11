Ingaggio come Ribery e clausola rescissoria. Fiorentina-Chiesa, rinnovo in salita ma tregua firmata

La tregua è stata firmata, un passaggio obbligato per evitare che il caso Chiesa spaccasse in due la Fiorentina. L’incontro tra il ds Pradè ed Enrico Chiesa è andato bene – scrive La Gazzetta dello Sport – e farà da prologo a quello tra il padre del calciatore e Rocco Commisso. C’è apertura al rinnovo, sostanzioso, che la Fiorentina quantifica in una cifra vicina a quella che percepisce Ribery (quasi 4 milioni). Accordo inoltre prolungato di un anno (fino al 2023) con una clausola rescissoria da 80-100 milioni. Questi gli sforzi messi in tavola dai viola, mentre la famiglia del calciatore vuole capre se esistono alternative di livello (Juve, Inter, Bayern) per capire se rinnovare o meno: secondo la rosea non sarà comunque facile trovare un punto d’incontro.