Pafos, il presidente chiama Pupo: l’evento privato in programma

In vista della sua trasferta a Firenze per la partita di Conference League del suo Pafos contro la Fiorentina questa sera, il presidente della società cipriota, il russo Sergei Lomakin, come riportato da Sky, riceverà nel pomeriggio un concerto privato del cantante Pupo, grandissimo tifoso della Fiorentina da sempre, che con le sue canzoni è molto famoso e amato anche in Russia.