Padalino: “Non c’è confronto con la viola di inizio stagione. Milenkovic arma in più”

Pasquale Padalino, ex difensore viola oggi allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Questa la sua impressione sul momento della squadra viola: "La squadra del primo segmento della Serie A e quella attuale non possono essere messe a confronto. Ora è più completa ed ha ritrovato compattezza e consapevolezza. Milenkovic? Per centimetri e personalità, nonostante la giovane età, può essere l'arma in più. La Fiorentina è una squadra giovane, che ha margini di miglioramento e, nella sua interezza, un futuro roseo. Pulgar? Già dai tempi del Bologna riusciva ad essere collante tra difesa e attacco, a distribuire gioco e ad avere linearità nel dettare i tempi. Nella Fiorentina, con Castrovilli e Badelj, completa un reparto di qualità e non solo".