Gobbi: “Ribery? Era dai tempi di Mutu che non sentivo quel coro. Su Caceres e Dragowski…”

L’ex viola Massimo Gobbi ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Se serve un attacco vero oppure no? In questo momento Montella sta trovando continuità di risultati con questo modulo e la squadra è equilibrata. L’idea c’è, ieri stava per inserire Vlahovic, poi la partita è cambiata. La Fiorentina pur essendo una squadra giovane contro l’Udinese ha giocato con maturità. Dragowski mi è piaciuto tantissimo, ha fatto una grandissima parata su Lasagna e poi una uscita decisiva nel finale. Interventi che hanno un valore in più proprio per il momento della partita nei quali sono arrivati. Caceres sta facendo molto bene e aiuta con la sua esperienza, ottimo inserimento in questa squadra. Ribery può dare tantissimo in campo, si vede che è di un’altra categoria, nello spogliatoio e al tifo, perché era dai tempi di Mutu che non sentivo il coro ‘il Fenomeno'”.