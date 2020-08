Paci: “Fiorentina, ora serve una botta d’entusiasmo. Iachini gioca per difendersi…”

Nel Bar Sport di Radio Sportiva è intervenuto l’attore e cabarettista Alessandro Paci, grande tifoso della Fiorentina. Queste le sue parole: “Amrabat è forte però la Fiorentina a parte Ribery di grandissimi giocatori non ne compra mai: non credo sia rimasta scottata da acquisti sbagliati, ma se non compri mai un top player, come fai ad arrivare a livelli di squadre top? Guardiamo l’Atalanta: ha Gomez, Zapata e Muriel… è un rimpianto come Ilicic. Commisso aspetta i soldi della cessione di Chiesa, poi vedremo se comprerà qualcuno. Boateng è un grandissimo giocatore ma ormai ha fatto il suo. Iachini secondo me è un allenatore bravissimo, un uomo molto serio, però gioca per difendersi: la Fiorentina deve cambiare un po’ di mentalità, lo so che qualcuno compreranno ma ci vuole una botta di entusiasmo”.