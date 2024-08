Orsolini: “Restare a Bologna scelta azzeccata. Italiano trasmette cose nuove”

Ex obiettivo della Fiorentina, Riccardo Orsolini racconta le sue sensazioni in vista della nuova stagione (con vista Champions)

Dal ritiro del Bologna a Valles ha parlato oggi in conferenza stampa Riccardo Orsolini. L'esterno d'attacco, grande protagonista nella scorsa stagione che si è conclusa con la qualificazione in Champions League, è tornato anche sui rumors che l'avevano accostato a varie squadre tra cui la Fiorentina, che si era interessata a lui in più occasioni. Parlando in generale, Orsolini ha detto: "Restare a Bologna è stata una scelta che mi ha ripagato, anzi ho pensato spesso a chi se n'è andato l'estate scorsa e magari se n'è pentito".