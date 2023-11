Orsi: “In Terracciano rivedo il mio percorso. Dimostra personalità”

Nando Orsi sarà il commento tecnico di Sky per Fiorentina-Genk di stasera in Conference League. L'ex portiere è intervenuto a Radio Bruno e ha detto sulla partita: "Il Genk è una squadra ostica, che ha giocatori davanti che non danno punti di riferimento, però in generale dico che la Fiorentina ha fatto un percorso migliore. Ho commentato tante volte la Fiorenitna in Europa, l'approccio alle partite non sempre è stato dei migliori, serve che scenda in campo con la testa giusta e interpretando bene la partita, che a quel punto può diventare alla portata".