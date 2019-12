Orsi: “Fiorentina squadra battibile, la Roma se ne approfitti. L’atteggiamento giusto…”

L’ex giallorosso Fernando Orsi ha parlato a Radio Radio Mattino. Queste le sue parole su Fiorentina-Roma di stasera: “La Roma sta pagando il momento in cui ha giocato in emergenza, quando giocavano sempre gli stessi e ora la stanchezza si fa sentire. Mi sembra che tanti giocatori non abbiano i novanta minuti nelle gambe. La Fiorentina è una squadra battibile, deve cercare di approfittarne. Sono convinto che Fonseca abbia capito subito il calcio italiano, ma si è adattato troppo, prima la Roma era offensiva ora mi sembra troppo difensiva e la Fiorentina è una squadra che va aggredita”.