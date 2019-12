Sella: “Kalinic congeniale ai viola. Montella? I risultati non scalfiscono il suo valore”

Ezio Sella, doppio ex della sfida di stasera tra Fiorentina e Roma, ha parlato Radio Sportiva. Questi i passaggi più interessanti del suo intervento: “Credo che Florenzi sia un giocatore straordinario, di spessore, ha sempre fatto bene in diversi ruoli, si è sacrificato per la squadra e anche ora che non sta giocando ha dimostrato grande professionalità. Ci penserei due volte prima di cederlo. Fiorentina? I viola contro l’Inter hanno fatto una grande prestazione, credo che con la Roma sarà la partita in cui cercare continuità. Kalinic? In una squadra col gioco dei viola potrebbe essere utile, ma Vlahovic è un ragazzo da non sottovalutare, ha talento e merita spazio. Montella? Quando non arrivano i risultati nel calcio sulla graticola finisce l’allenatore ma questo non scalfisce il valore di Montella, un tecnico capace, che ha idee, e sono convinto troverà la soluzione giusta per far ripartire i viola”.