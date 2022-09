Sentite Orrico: “Fiorentina incompleta. Con uno come Icardi sarebbe al vertice”

L'ex allenatore Corrado Orrico è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Queste le sue riflessioni principali: "Italiano ha perso alcuni giocatori importanti e a questo si è aggiunta la sua caratteristica di cambiare sempre le formazioni. I risultati non sono arrivati per questo. Credo ci siano problemi anche di gioco e di intesa, e se cambi continuamente questo aspetto si accentua. Il giudizio di Italiano come allenatore resta molto positivo, con questo metodo lui vorrebbe tenere tutti sulla corda".

"Cabral e Jovic? Non hanno convinto e bene ha fatto Italiano ad escluderli entrambi, lui non guarda in faccia nessuno. Jovic ha talento ma non è un uomo da gol, cioè quello di cui avrebbe bisogno la Fiorentina. Se la Fiorentina avesse uno specialista come Icardi, per fare un esempio, sarebbe una squadra da alta classifica. Fa un po' rabbia vedere una squadra incompleta, la Fiorentina ha preso due nomi ma senza le caratteristiche adatte al gioco dell'allenatore" ha aggiunto Orrico.