Orrico esalta Cutrone: “Errore del Milan cederlo”. E su Gasperini…

"Mi è piaciuto molto Cutrone e non ho capito perchè il Milan lo abbia fatto partire così velocemente peraltro per una cifra tutto sommato contenuta (18 milioni, ndr). Io non lo avrei ceduto e bene ha fatto la Fiorentina a riportarlo in Italia". Questo il pensiero di Corrado Orrico a tuttomercatoweb.com. E sulla questione dei cori a Gasperini aggiunge: "Purtroppo ci sono persone che insultano e ma Gasperini ha ormai il capello bianco per capire che negli stadi accadono queste cose. C'è da dire che quella definizione di Gasp su Chiesa fu infelice e qualche responsabilità Gasperini ce l'aveva. La reazione dei tifosi adesso è eccessiva, queste offese sono sbagliate ed infelici. Io in tanti anni a Firenze anche quando sono stato in tribuna mi sono fatto sonore risate per l'ironia del popolo viola a volte anche verso i loro giocatori. Poi ci sono anche i mattarelli che vanno soltanto per offendere. Io di insolenze in carriera ne ho avute tante, ma non ho mai trasferito la rabbia nelle dichiarazioni".