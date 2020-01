Gasperini in sala stampa: “Occasione buttata. Gli insulti? I Figli di p*** saranno loro”

Gian Piero Gasperini si sofferma in sala stampa sulla prestazione della sua squadra contro la Fiorentina:

La differenza l’ha fatta la volontà della Fiorentina di voler passare il turno. Abbiamo avuto tante occasioni ma abbiamo giocato sotto ritmo anche con qualche giocatore affaticato. La squadra non era la solita e nonostante questo abbiamo creato molte opportunità per passare il turno. Con pari ed espulsione avevamo la partita in mano, ma loro in inferiorità avevano più energie di noi. Nel primo tempo abbiamo fatto fatica nelle uscite e nel ritmo: andavamo troppo piano e nonostante quello abbiamo avuto qualche opportunità comunque. Nemmeno in allenamento giochiamo così… Sappiamo che il calendario è tosto e ci sono tante sfide. Oggi abbiamo buttato via delle occasioni ma diversi giocatori erano scarichi. Muriel? Ha fatto buone cose ma è calato nel finale. Ho fatto tanti cambi per provare a dare freschezza alla squadra ma non ci sono riuscito. Il pubblico? Sono sempre venuto da avversario, senza insultare nessuno: figlio di p… è un insulto pesante ed eccessivo. Mia madre ha fatto la guerra per dare la libertà anche a quelli che mi dicono figlio di p… Ma i figli di p… sono loro. Si tratta di maleducazione e cafonaggine, oltre che di un insulto pesante da affrontare.

Caldara? Ha fatto un’ottima partita e la dice lunga visto il tempo in cui era fermo. Si è presentato bene in allenamento e oggi ha fatto una buona gara. Lui come Zapata arrivano da un lungo periodo di fermo.

La Fiorentina ha grandi meriti per la qualificazione, aveva più energie di noi.