Ora Salvini difende Balotelli: “E’ diverso da come lo dipingono”

La difesa che non ti aspetti. Impegnato in un incontro con un gruppo di imprenditori locali (che peraltro ha dato il la ad alcune polemiche per il mancato rispetto delle misure di distanziamento anti Covid-19), il leader della Lega, Matteo Salvini, ha parlato di Mario Balotelli. Ecco le sue parole, ripresa dal Giornale di Brescia: “Ho sentito Balotelli durante il coronavirus e ho conosciuto una persona diversa rispetto a quello che avevano dipinto i giornali. Spero che anche lui possa dire lo stesso”. (TMW)

MA CELLINO HA PERSO LE SPERANZE