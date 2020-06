Qui Brescia, Cellino: “Credo poco alla salvezza. Tonali? Non solo Inter e Juve”

A pochi giorni da Fiorentina-Brescia (CALENDARIO), Massimo Cellino racconta: “E’ un calcio farlocco, forzato dopo tre mesi di sosta, ma siamo dovuti ripartire per evitare la debacle finanziaria del sistema. Io alla salvezza ci credo ma non molto, ma Lopez e almeno un 60% della squadra ci credono e per rispetto a loro ci devo credere anch’io” ha detto a Radio Rai. E poi ancora: “Balotelli? Il Brescia non è la Juventus o il Real Madrid, per avere Mario abbiamo fatto un sacrificio economico per fargli un contratto, era il nostro grande sogno. Tonali? Finora c’è stata qualche telefonata ma non ho approfondito. Inter e Juve sono due società che hanno dimostrato di essere interessate al calciatore, me l’hanno chiesto anche altre, lui vuole rimanere in Italia e lo asseconderemo” ha detto Cellino.