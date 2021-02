Onofri: “Italiano come Zeman, Fiorentina avvertita. La classifica è preoccupante”

Claudio Onofri, ex allenatore dello Spezia, è stato intervistato da Lady Radio. Queste alcune delle sue dichiarazioni più interessanti in vista del confronto di venerdì:

I gol subiti contro la Sampdoria sono dovuti a una serie di gravi errori individuali dei difensori gigliati. Serve maggiore attenzione. Contro lo Spezia non sarà semplice, Italiano arriverà molto in alto. L’organico dello Spezia non è eccezionale, eppure sta facendo miracoli. Italiano si rifà a Zeman per il pressing sfrenato e molto alto. La Fiorentina è avvertita. Quarta? Si è ambientato bene, mi ha fatto un’ottima impressione. Classifica? In un campionato del genere tutti si devono preoccupare, nulla è impossibile.