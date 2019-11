Oliveira: “La Fiorentina ha svoltato a Bergamo. Cagliari, non è facile gestire l’entusiasmo”

Luis Airton Oliveira, doppio ex del lunch game di domenica tra il Cagliari e la Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Non è facile gestire l’entusiasmo, ma il Cagliari ha un allenatore in gamba ed un gruppo unico. La squadra sta rispondendo sul campo. Fiorentina? Il momento positivo, la squadra si è rafforzata mentalmente dopo la trasferta di Bergamo. Il tecnico è stato bravo a gestire il momento delicato, a volte possono passare cose strane per la testa dei giocatori quando prendi gol all’ultimo minuto. Se la Fiorentina continuerà così, farà un percorso importante”. INTANTO, DAL CENTRO SPORTIVO: SI AVVICINA IL RIENTRO DI CACERES. LA NOVITA’ DI GIORNATA