Settantacinque minuti in campo ed una rete, la terza dalla ripresa della Bundesliga (16/05), che vale come ennesimo indizio: Krzysztof Piatek (SCHEDA) ha voglia di rivincita. La marcatura messa a segno nella gara casalinga di oggi contro l’Eintracht di uno scatenato André Silva (un gol e un assist per l’ex Milan) non basta per evitare la sconfitta per 1-4 dell’Herta Berlino, ma conferma che dopo la disastrosa prima parte di stagione in maglia rossonera l’attaccante polacco – cercato dalla Fiorentina a gennaio e accostato alla maglia viola anche recentemente (LEGGI) – sta tornando sui suoi livelli. Una buona notizia per i suoi estimatori, in attesa di ulteriori conferme dal finale di campionato.