Obiettivi viola, Dionisi su Raspadori e Scamacca: “Possono crescere ancora”

Il tecnico del Sassuolo è stato premiato a Siena con la Briglia d'Oro

In ottica mercato invernale, la Fiorentina guarda in casa Sassuolo. E non solo per Domenico Berardi, ma anche Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Proprio dei suoi due attaccanti ha parlato il tecnico neroverde Alessio Dionisi, premiato a Siena con la Briglia d'Oro. "Non dovete parlare troppo dei giovani - ha detto -, lasciateli crescere con tranquillità. Chi ha scritto di un Raspadori arrabbiato con me per il poco utilizzo lo ha fatto per vendere più giornali, lui è sereno ed ha il proprio futuro nelle sue mani. Scamacca? E' in Nazionale, ha un enorme potenziale ancora inespresso".