Obiettivi, l’Inter ci prova per Nandez. Nainggolan nell’affare per convincerli

Forte interesse dell'Inter per Nandez. Trattativa in fase di sviluppo. Si pensa di inserire Nainggolan nella trattativa per convincerli.

Redazione VN

L'asse Inter-Cagliari è sempre più calda in queste ore di mercato. Infatti sono molti i nomi usciti attorno alle due società che potrebbero includere anche degli scambi. Primo fra questi quello del belga Radja Nainggolan: il centrocampista aveva trovato l'accordo per la buonuscita con l'Inter circa un mese fa. L'ex Roma potrebbe rientrare nella trattativa per portare in nerazzurro Nandez, giocatore che piace moltissimo ad Inzaghi e che in passato ha avuto anche contatti con la Fiorentina. L'Inter potrebbe mettere sul piatto anche il giovane Agoumè, che piace alla squadra sarda, per alleggerire la clausola di 36 milioni di euro, decisamente fuori portata dal budget della società.

Tutto dipenderà dalla formula, perché se il Cagliari aprisse a un prestito con obbligo o una rateizzazione, si andrebbe verso la fumata bianca. Poi si aggiunge, sullo stesso asse, l'ex terzino della Fiorentina Dalbert, che ha accettato la destinazione sarda e si accaserà dai sardi in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.