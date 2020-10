Nuovo DPCM, allo studio la riduzione dei (pochi) tifosi ammessi

Fra le proposte che il ministero della Salute guidato da Roberto Speranza formulerà oggi e che saranno discusse alle 15 nella riunione con il Comitato Tecnico-Scientifico c’è anche la “eventuale” riduzione del numero massimo di spettatori per gli eventi sportivi. Nel dettaglio della proposta si immagina la soglia limite di 500 spettatori per gli eventi all’aperto e di 100 per quelli al chiuso (attualmente siamo a 1000 e 200). Gazzetta.it

LA SERIE A RISCHIA IL COLLASSO