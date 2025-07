Nuova onorificenza per Della Valle: insignito del titolo di Cavaliere delle Arti

L'ex patron della Fiorentina Diego Della Valle ha ottenuto un nuovo titolo: quello di Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, una delle onorificenze più alte del governo francese, tributata in passato a William S. Burroughs, Yohji Yamamoto, George Clooney. Come riporta La Repubblica, il titolo è stato assegnato al presidente del gruppo Tod's dalla ministra Rachida Dati "per avere rappresentato il perfetto tramite tra Francia e Italia. Per avere perseguito attraverso il suo lavoro la bellezza e la qualità. Per avere sostenuto l’importanza del savoir faire artigianale. E per avere ridato vita a due maison simbolo della couture francese, Schiaparelli e Roger Vivier, supportando così la cultura francese tutta". La ministra ha ripercorso la carriera dell’imprenditore, dalle sue origini marchigiane al lavoro con il padre Dorino, dall’intuizione dei mocassini con i gommini agli investimenti nella couture e all’impegno per preservare la storia italiana, finanziando il restauro del Colosseo .