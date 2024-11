Novità in vista: il mercato estivo 2025 potrebbe aprire prima. C’entra la Fifa

Cambiano, o potrebbero cambiare, i connotati del calciomercato come lo conosciamo

Una finestra di mercato anticipata dall'1 al 10 giugno e con trasferimenti già validi per la stagione sportiva 2025/26; questa è la richiesta approvata oggi dalla Serie A e inoltrata al Consiglio Federale. Come mai questa iniziativa?

Il contestatissimo Mondiale per Club Fifa si terrà nell'estate 2025 negli Stati Uniti si terrà a cavallo fra due stagioni e, di conseguenza, dovrà per forza impattare su come le squadre potranno essere costruite. Da qui la necessità di cambiare anche le regole del calciomercato con la Fifa che ha mosso il primo passo nei giorni scorsi e con la Serie A che si è immediatamente mossa. La Fifa ha aperto a questa soluzione, comunicando ufficialmente la possibilità di aprire una finestra extra.