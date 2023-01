Novità in vista? Amazon Prime pensa all’acquisto dei diritti della Serie A

Attenzione alle mosse del colosso Amazon: il servizio streaming Prime Video potrebbe infatti decidere di inserirsi nella corsa per includere nel proprio palinsesto alcune gare di Serie A. Questo è quanto riportato da MF- Milano Finanza, secondo cui le valutazioni sono ancora in fase embrionale ma non sono da escludere conferme nelle prossime settimane. I disservizi forniti da Dazn potrebbero essere un assist notevole.