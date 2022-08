Novità al Pentasport: Angelo Giorgetti opinionista esclusivo

Novità in vista in casa Pentasport

Novità in vista per il Pentasport di Radio Bruno. Come riportato dal direttore David Guetta durante la puntata odierna, il noto giornalista AngeloGiorgetti, firma de La Nazione, diventa opinionista in esclusiva. Va così ad arricchire i numerosi ospiti della trasmissione a tema Fiorentina.