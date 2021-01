Novellino: “La Fiorentina non può permettersi Callejon e Ribery, la chiave è l’equilibrio”

Walter Novellino, ex tecnico di Venezia e Sampdoria tra le altre, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina:

I Viola hanno giocatori di grande qualità, ma il calcio è fatto di corsa. Contro il Crotone l’ha vinta Castrovilli grazie al suo dinamismo. Dispiace molto per l’esonero dell’amico Iachini, forse ha avuto troppa fretta di proporre un certo tipo di calcio. La Fiorentina ha creduto di essere squadra prima di esserlo. Il campionato italiano è difficile, le squadre che corrono tanto come Verona ed Atalanta sono quelle che fanno meglio. Qualità tecniche elevate, ma al servizio della squadra. Questa è la chiave. In merito la Fiorentina non può giocare con Callejon e Ribery dal primo minuto, un allenatore deve essere razionale. Ai Viola serve equilibrio non individualità.