Novellino: “Fiorentina, ecco come fare male alla Samp. Domenica mancherà la qualità”

L’ex tecnico della Sampdoria Walter Novellino ha parlato a Primo Canale. Queste le sue dichiarazioni sulla sfida in programma domenica prossima al Ferraris tra i blucerchiati e la Fiorentina: “Mi aspetto una gara tattica con grande difficoltà di entrambe le squadre. Per conoscere gli allenatori le squadre hanno bisogno di tempo. Mancano giocatori di qualità, Ribery ha fatto bene quando ha giocato, ma tutte e due le formazioni sono in difficoltà a livello di gioco. I tecnici? Ranieri sta mettendo ognuno al proprio posto così come Iachini. Sono allenatori normali, non cercano l’avventura… Ora va di moda prendere allenatori giovani che inventano chissà cosa, ma alla fine si ricerca sempre l’esperienza. In difesa la Samp ha delle difficoltà, i viola dovranno essere bravi a far male nell’uno contro uno ma l’unico giocatore in grado di farlo è Chiesa”.