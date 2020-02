Iachini torna a Genova: con la Samp un amore mai dimenticato

Era la stagione 2011-12, Sampdoria in Serie B. A Novembre sulla panchina dei doriani arriva Beppe Iachini. Con il tecnico ascolano una cavalcata trionfale, fatta di 45 punti e un 6° posto che vale l’aggancio ai play-off. La Sampdoria diventa la prima ed unica squadra italiana (finora) a centrare la Serie A dalla sesta piazza. Sassuolo e Varese spalancano di nuovo le porte del paradiso. A fine stagione fu sostituito da Ciro Ferrara, ma a Genova lo ricordano ancora con gratitudine. Un allenatore normale che fa la differenza con il lavoro. Poche chiacchiere, molto lavoro. Sarà lo stesso domenica, con una standing ovation, cori e striscioni di “bentornato a casa”. Per dire la verità l’occasione di tornare sulla panchina doriana c’era stata, prima che vi approdasse Ranieri, per sostituire Di Francesco. Lo riporta il Corriere dello Sport