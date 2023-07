Ndoye e Sallai, due giocatori con la Fiorentina nel destino che sognano l’Italia

Una volta rimarcato come Sartori e Di Vaio stiano lavorando a oltranza su Ndoye, in attesa come sono di avere più notizie anche sul conto del domani di Nicolas Dominguez da parte del suo agente Pablo Sabbag

Una volta rimarcato come Sartori e Di Vaio stiano lavorando a oltranza su Ndoye, in attesa come sono di avere più notizie anche sul conto del domani di Nicolas Dominguez da parte del suo agente Pablo Sabbag (c’è chi assicura che il Fenerbahce avrebbe già l’accordo con il calciatore e sarebbe disposto ad arrivare a 12 milioni più bonus per il cartellino), è lecito anche evidenziare come non abbiano mollato la presa per Roland Sallai, giocatore accostato anche alla Fiorentina, che è diventato un sogno da alimentare dal giorno in cui gli è stato proposto. A oggi il Friburgo sta pretendendo l’obbligo di riscatto, ma nelle prossime ore il Bologna incontrerà Alessandro Lucci, il procuratore dell’esterno ungherese, con la speranza che riesca a convincere il club tedesco a rivisitare la sua idea. Sallai piace a tutti a Casteldebole e state sicuri che Sartori e Di Vaio faranno quello che è nelle loro possibilità per regalarlo a Thiago Motta. Lo riporta il Corriere dello Sport.