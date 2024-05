Le sue dichiarazioni in conferenza...

"Vorrei ringraziare il presidente Bilić e tutte le persone del club. Questo per me è un grande onore e una grande responsabilità. La mia carriera calcistica è finita, nuove sfide mi aspettano. Forse alcuni di voi pensano che io sia inesperto, ma ho delle conoscenze. Il mio primo obiettivo è portare un allenatore. Spero che sarà entro la fine della prossima settimana. Voglio introdurre un codice di condotta, cioè sottolineare quanto sarà importante per noi in prima squadra la disciplina. Abbiamo avuto problemi con questo nella stagione alle spalle. Se non riusciamo a risolverlo, non migliorerà nulla. Il regolamento sarà valido per tutti i giocatori, a partire dal primo giorno di preparazione. Chi non lo rispetterà ne sarà ritenuto responsabile. Ho avuto anche problemi con la disciplina durante la mia carriera, ma ne ero responsabile. Altri faranno lo stesso"