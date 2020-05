L’allenatore del Genoa, Davide Nicola, ha commentato così sull’edizione de II Secolo XIX, la nuova variante che verrà introdotta nella nuova ripartenza post Coronavirus, le cinque sostituzioni:

Penso che l’idea delle 5 sostituzioni abbia senso a prescindere dalla situazione del virus e che sia la soluzione progressivamente più logica. Le panchine hanno la possibilità di contare su 23 elementi ormai. Sapere di avere più sostituzioni a disposizione potrebbe essere interessante dal punto di vista motivazionale, di gestione delle risorse umane e in favore dello spettacolo. Chiaro: come tutte le idee dovrà essere verificata”

Idee in netta opposizione riguardo il pensiero della Fiorentina di cui si è fatto portavoce Joe Barone: “Il torneo è già iniziato, non è giusto introdurre una variazione del genere”. In particolare Beppe Iachini non sarà sicuramente favorevole a tale innovazione visto che come ha dimostrato nelle ultime uscite, a lui ne bastano due…