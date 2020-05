Il “no” Viola alle 5 sostituzioni. E Iachini che ne pensa? A lui ne “bastano” 2…

5 sostituzioni? No, grazie. Joe Barone è stato chiaro nel riportare la posizione della Fiorentina di fronte ad una modifica al regolamento che però sarà quasi certamente introdotta in Serie A. La Figc ha già dato il benestare di fronte a questa novità varata dall’Ifab in modo temporaneo. Dunque la Fiorentina dovrà – nel caso – adeguarsi pur non vedendo di buon occhio che si cambino le regole in corsa. E del resto mister Beppe Iachini ha dimostrato di non amare i troppi cambi durante la partita. Nelle 11 partite in cui ha guidato la Fiorentina, tra campionato e Coppa Italia, le sostituzioni utilizzate sono state 29 su 33 potenziali. Non pochissime, in assoluto. Ma andando più a fondo si scopre che per ben 7 volte uno dei cambi è avvenuto dopo l’85’ e che addirittura in nessuna partita sono state usate tutte e tre le sostituzioni prima dell’80’. Insomma, per Iachini un paio di modifiche in corsa sembrano più che sufficienti anche se in caso di partite ravvicinate e giocate in estate magari potrà far comodo talvolta rivedere un po’ le abitudini. Potendo contare anche su una panchina allungata, grazie ai recuperi di Kouamè e Ribery. Sempre che il campionato riparta davvero, il che resta ancora tutto da dimostrare (LEGGI QUI).