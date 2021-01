Nicola: “Fiorentina più continua, è importante avere la consapevolezza della situazione”

Davide Nicola, alla seconda presenza sulla panchina granata dopo il pari di Benevento, ha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno di domani sera contro la Fiorentina. Di seguito vi riportiamo un estratto dei temi principali trattati dall’allenatore piemontese:

E’ importante che ci sia la consapevolezza della situazione: il Torino deve tirarsi fuori da una classifica che non ci piace. Dobbiamo salvarci. La Fiorentina è invece riuscita già a fare qualcosa di più, con più continuità. Io sono arrivato sette allenamenti fa; la tecnica e la tattica non sono scindibili dall’emozione. Se l’uomo sta male, l’atleta sta male e viceversa. Noi dobbiamo lavorare su entrambi gli aspetti. N’Koulou? Ho fatto sette allenamenti, devo valutare tutti, devo capire chi sta meglio e chi sta peggio. Però poi c’è già una partita che non è una amichevole ma una chance da sfruttare. In difesa? Bremer si è allenato bene, se sarà chiamato in causa so di avere un giocatore applicato e convinto, ma vale per lui come per Lyanco e per gli altri difensori. Tranne che per Izzo che per questa partita non sarà a disposizione. Baselli? E’ sulla via del recupero. (Parole riportate da Toronews.com)